UNA "PALESTRINA" ALL'APERTO AL PARCO FLUVIALE...MEGLIO TARDI CHE MAI, TERAMO ULTIMA TRA TANTE...

Il non nuovo spacciato come nuovo. Idee già viste vendute come novità. Niente di nuovo, invece, e Teramo arriva ultima tra tanti comuni della provincia, che hanno preso inziative del genere. Siamo in campagna elettorale, però, e ogni occasione è buona per mettersi in mostra e, in questo, al Comune di Teramo sono imbattibili. Ne vedremo ancora delle belle, da qui a maggio del prossimo anno.

Di che stiamo parlando?

Dell’ annuncio (immancabile ormai, quasi ogni giorno) di una “nuova opera”, che questa volta è un'area sportiva nel parco fluviale, nella quale fare attività fisica utilizzando attrezzature idonee, sistemate su tappetini anti-trauma ( ci aveva provato in zona pandemica, due anni fa, a farlo anche la Falini con le palestre, progetto abortito senza mai essere minimamente partito). A Tortoreto, tanto per dirne una, strutture del genere esistono da oltre 15 anni.

L'area dovrebbe sorgere nella zona vicina al laghetto, a pochi metri di distanza dal parco giochi che insiste dinanzi al centro commerciale Lidl/Brico . Entro fine agosto la palestra all'aperto dovrebbe essere completata. Verrà installato un impianto di calisthenics, per favorire gli esercizi fisici a corpo libero: anelli, spalliere verticali e orizzontali, sbarre, panche per addominali. Il tutto su un tappeto anti-trauma drenante verde con scritta "città di Teramo" (che ci pare la cosa più importante, casomai non si dovesse sapere che siamo a Teramo). Nell'attesa del nuovo taglio del nastro, aspettiamo la mini struttura che, come si legge oggi su un quotidiano con tanto di dichiarazioni dell'assessora Martina Maranella: "È un ulteriore passo verso la riqualificazione del parco fluviale". Mbeh, per andare verso questa riqualificazione ci vuole ben altro che una mini palestrina all'aperto e un nuova struttura ricreativa ( in costruzione in queste settimane). A proposito, saranno in metallo gli attrezzi o in legno.. tipo i giochi due bimbi?

