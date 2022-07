JOVA BEACH PARTY, A VASTO SI ATTENDONO PER LE DATE DEL 19 E 20 AGOSTO, 40 MILA PERSONE: PRONTI TRE PARCHEGGI

L'evento degli eventi, in Abruzzo è a buon punto. Di che parliamo? Ma del Jova Beach Party che è stato al centro, ieri pomeriggio, della riunione del Comitato operativo per la viabilità (Cov), allargata per l'occasione ai sindaci del territorio che si sono collegati da remoto. In mattinata si è riunita la Commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo che la volta scorsa aveva dato l'okay al doppio concerto del 19 e 20 agosto di Jovanotti e che il 17 agosto effettuerà un sopralluogo sulla spiaggia vastese, nell'area dell'evento musicale. Quella di Vasto è una delle dodici tappe del tour di Lorenzo Cherubini e l'unica abruzzese, scrive oggi Il Centro.

L'organizzazione stima in 20mila il numero di spettatori per serata (40mila in totale), che si muoveranno all'interno dell'area di Vasto Marina, interamente chiusa al traffico. Il tratto della statale 16, compreso dall'intersezione con via Trave fino alla rotonda situata in località San Salvo Marina (via Grasceta) sarà a senso unico di marcia con direzione da nord verso sud. I veicoli che percorreranno tutte le strade intermedie ricomprese nel suddetto tratto avranno l'obbligo di svolta in direzione sud. Tale provvedimento di senso unico, poiché coinvolge il centro abitato e non solo, verrà istituito, con apposite ordinanze di concerto con l'Anas, la cui esecutività sarà prevista dalle ore 8 del 19 agosto alle 4 del 21 agosto.

Sono stati individuati 3 parcheggi per i veicoli degli spettatori partecipanti, per un totale di 9.392 posti auto. Oltre che essere identificabili con colore, i parcheggi verranno suddivisi in settori, anch'essi denominati e numerati, e riportati sul ticket di prenotazione, allo scopo di evitare confusione in fase di deflusso. Per l'occasione, verranno impiegate 47 navette distribuite proporzionalmente nei tre parcheggi. Saranno in funzione per tutta la giornata del 19 e 20 agosto.