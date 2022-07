A SILVI, SUL LUNGOMARE SI VIAGGIA A 30 KM, OCCORRE RISPETTARE IL LIMITE DI VELOCITA'

Da oggi sul tratto di lungomare di Silvi, che comprende le vie Colombo, Rossi e Garibaldi dalla rotonda di via Italia a sud, fino all’altezza del sottopasso Palestini a nord, tutti i veicoli sono tenuti a rispettare il limite di velocità di 30 chilometri orari istituito con ordinanza n. 85/2022 del comandante della Polizia Locale Giustino Michetti. “Il provvedimento - ha dichiarato l’assessore alla Viabilità Giuseppina Di Giovanni - si è reso necessario, a seguito di accertamenti e verifiche effettuate dalla Polizia Locale, dai quali è emerso che quel tratto centrale del lungomare presentava caratteristiche e situazioni che richiedevano, per ragioni di sicurezza, l’abbassamento del limite di velocita sa 50 a 30 chilometri orari. Nei circa due chilometri interessati, infatti insistono molte intersezioni, strisce pedonali, oltre all’adiacenza in diversi punti con la pista ciclabile. Questa disposizione – ha detto l’assessore Di Giovanni – non deve stupire in quanto da due anni, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di sicurezza nelle aree urbane, è stata adottata e vige in tantissime località, alcune anche vicine alla nostra. Peraltro, il limite dei 30 km vige da oltre un anno a Parigi e in tutte le città e paesi della Spagna. Una misura che, in generale, è stata ben accettata e sta dimostrando la sua indiscutibile validità”. Il Comando della Polizia Locale e l’Ufficio tecnico competente stanno predisponendo la nuova segnaletica, la installazione di strisce ottiche di rallentamento in corrispondenza della scuola Bindi in piazza Marconi e individuando i punti dove saranno posizionati gli autovelox mobili e fissi per il controllo e l’accertamento di eventuali infrazioni.