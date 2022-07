NASCERANNO ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO I FUTURI DIRETTORI SPORTIVI DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE

L’Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con la Fondazione universitaria e l’Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi (A.DI.CO.SP.), ha istituito presso la Facoltà di Scienze Politiche, il Corso di formazione in Politiche e strategie delle società calcistiche.

Il corso, che formerà manager delle società calcistiche professionistiche con un’approfondita preparazione sul piano tecnico e amministrativo-gestionale, è accreditato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) fra le iniziative formative che permettono l’accesso all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi.

Il carattere multidisciplinare del percorso formativo consente di sviluppare competenze progettuali e operative per svolgere, nel rispetto delle normative della FIGC e dell’ordinamento internazionale sportivo, attività di tipo tecnico-sportivo, organizzativo e amministrativo presso società calcistiche nell’ambito della qualifica FIGC di direttore sportivo così come previsto dalla normativa vigente.

ISCRIZIONI APERTE DAL 29 LUGLIO AL 23 SETTEMBRE 2022

190 ORE DI LEZIONE - 6 AREE FORMATIVE - 5 INDIRIZZI TEMATICI - 136 INSEGNAMENTI - OLTRE 70 DOCENTI

Attività didattica

Leattivitàdidattichesisvolgeranno in modalità mista (presenza e online) a partire dal 10 ottobre 2022 secondo un calendario da definire.

Gli insegnamenti di didattica di base saranno compresi in sei aree tematiche.

1.​Area tecnica

​Costruzione, gestione e organizzazione di un team calcistico di prima squadra e di settore giovanile.

2.​Area gestionale e organizzativa

​Modalità di gestione amministrativa e organizzativa dell’attività calcistica del club.

3.​Area giuridica

​Normative e regolamentari federali, con particolare riferimento agli aspetti gestionali, alla partecipazione all’attività sportiva e alle figure professionali.

4.​Area economica

​Aspetti economico-finanziari del club calcistico.

5.​Area comunicazione/marketing

​Attività di collegamento e promozione del club nel contesto ambientale di riferimento.

6.​Area politico-sociale

​Profili psico-sociali, storico-politici ed etico-sociali del calcio.

Struttura del Corso

Il Corso è articolato in 120 ore di didattica di base e 30 ore di attività di laboratorio, alle quali si aggiungono 40 ore di attività integrativa in uno dei cinque indirizzi specialistici proposti:

n​Indirizzo Tecnico-Sportivo

n​Indirizzo Organizzativo-Gestionale

n​Indirizzo Match and Player Analysis

n​Indirizzo Impiantistica e Sicurezza

n​Indirizzo Sustainability Management

Sono previste attività integrative quali tavole rotonde, convegni, incontri con rappresentanti del sistema calcistico, workshop e projectwork e visite didattiche a club professionistici, leghe ed enti sportivi.

Il Corso sarà diretto dal coordinatore Scientifico Luigi Mastrangelo, dal coordinatore organizzativo Giuseppe Tambone e dal direttore della Fondazione universitaria Adolfo Braga.

«La nascita di questo progetto formativo - spiega il coordinatore scientifico Luigi Mastrangelo- costituisce l’ultima tappa di un lungo percorso durato oltre 25 anni, dai primi pionieristici Corsi universitari per dirigenti sportivi organizzati nella sede di Atri, passando per il più recente Master in Comunicazione e politiche per lo sport, che ha ribadito negli ultimi due anni la centralità degli studi sullo sport nell’offerta formativa dell’Università di Teramo. Il Corso in Politiche e strategie delle società calcistiche, che consente l’accesso all’esame da direttore sportivo, costituiscenello stesso tempo un orgoglio e una nuova responsabilità, che abbiamo potuto assumere grazie a un lavoro di squadra, per il quale desidero ringraziare tutte le persone, in Ateneo, in Facoltà e in Fondazione, che hanno messo a disposizione le loro professionalità per realizzare un percorso formativo con bencinque indirizzi. Un ringraziamento speciale va a tre persone che non potremo mai dimenticare e senza le quali non saremmo qui oggi a iniziare questo nuovo, stimolante capitolo della storia sportiva dell’Università di Teramo: Luciano Russi, Giuseppe Sorgi e Sergio Quirino Valente».