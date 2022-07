GATTO MORTO A VILLA MOSCA, SI CERCANO I BOCCONI AVVELENATI E IL RESPONSABILE DEL GESTO

Il gatto nella foto si chiamava Enea, ed è morto, probabilmente avvelenato. Il fatto ha messo in allarme i residenti di via Coppa Zuccarj, a Villa Mosca. Subito si è messo in azione il Comitato spontaneo degli Amici di Villa Mosca bassa, che con l’ausilio del Vigile Ecologico Vincenzo Calvarese ha subito avviato un’operazione si verifica ed eventuale bonifica dei Bocconi avvelenati. Si sta anche cercando di individuare il responsabile del gesto.