VIDEO / È GIÀ VIRALE IL VIDEO DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI CHE INFILANO GLI ARROSTICINI IN UNA CANZONE

È già virale il video del front man del Pinguinj Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, che ieri sera, al concerto di Francavilla, nell’ambito del festival musicale in corso in riva al mare, ha riscritto in abruzzese un verso della sua canzone “Pastello bianco”. Al momento di dover cantare “:..tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e le amarene”, la canzone è diventata “…tu mi hai insegnato la differenza tra spiedini e arrosticini..”, per la gioia dei 9 mila presenti. Un concerto da sold out, atteso da due anni (dopo i rinvii per il Covid), quello dell’amatissima band bergamasca, che per due ore e mezza ha coinvolto il pubblico in una serata indimenticabile.

