SI E' SPENTA ILEANA GIANNATTASIO, FU DIRIGENTE SCOLASTICA E CANDIDATA AL COMUNE CON PANNELLA

Si è spenta a 73 anni lIleana Giannatasio. Fino al 2006/7, prima del pensionamento, era dirigente scolastica a Campli. Fu candidata nel 1990 nella lista 'per Teramo civica, laica, verde' con Marco Pannella. Componente di Italia Nostra, costitutrice del Comitato di cittadini per la Valutazione d'impatto ambientale del lotto zero con Virginio Bettini e iscritta al Partito Radicale Transnazionale. Ha combattuto con generosità e impegno anche per migliorare il mondo della scuola collaborando alla costituzione della Gilda degli insegnanti. Funerali domani, domenica a San Berardo, alle 16.