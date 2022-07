IL COMUNE SPENDERA' 3 MILIONI PER FARE PISTE CICLABILI PER RAGGIUNGERE L'UNIVERSITA'... L'ATENEO APRIRA' UN "CORSO DI LAUREA PANTANI"?

Ci informa il Comune che: "Nell’ambito delle risorse del PNRR dedicate al rafforzamento della mobilità ciclistica, e in particolare alla costruzione di piste ciclabili volte a collegare le sedi universitarie con più di 5mila iscritti ai principali nodi ferroviari o metropolitani, il Comune di Teramo è stato individuato come beneficiario di una somma di 3.185.154 euro per la realizzazione di 12 chilometri di ciclabili. Di questi 4 dovranno essere pronti entro il 31 dicembre 2023, mentre i restanti 8 entro il 30 giugno 2026". Il che significa che si dovrà realizzare una nuova pista di dodici chilometri che colleghi:" l’università alle stazioni ferroviarie che insistono fino alla frazione di San Nicolò, rappresenteranno anche il primo tratto della ciclabile Teramo- Giulianova".

Considerando l'ubicazione dell'università di Teramo, a Colleparco, a meno che il rettore Mastrocola non intenda aprire un nuovo corso riservato esclusivamente ai "grimpeur", ovvero ai ciclsti specializzati in scalate e passi alpini, magari intitolato a Pantani, siamo convinti che quei dodici milioni sarebbero stati molto meglio utilizzati per potenziare, una volta per tutte, il servizio di autobus urbani da e per le sedi dell'Ateneo. Di quello hanno bisogno gli studenti, non di piste ciclabil con pendenze da Cima Coppi.