JOVA BEACH PARTY / SI ROMPE UN TUBO E SCOPPIA UNA NUOVA POLEMICA

"Mi chiedo come sia possibile buttare soldi pubblici in un'opera che deturpa il paesaggio, danneggia l'ambiente e rende pericolosa la fruibilità della spiaggia.Questa vicenda è vergognosa. Le istituzioni locali dovrebbero chiarire come è stato possibile autorizzare tutto questo". Lo afferma il deputato abruzzese Andrea Colletti (Alternativa) a proposito del Jova Beach Party 2022, in programma a Vasto il 19 e 20 agosto.

Rilanciando l'allarme degli ambientalisti, il deputato afferma che "è bastata la poca pioggia caduta ieri a Vasto per vedere gli effetti su Fosso Marino: il tubo della tombatura, realizzata appositamente per l'occasione, si è subito rotto.

Nello stesso punto è stato autorizzato un evento che prevede la presenza di 40mila persone, cioè 20mila a giornata. E' facile immaginare cosa potrebbe accadere con una perturbazione violenta ed improvvisa".

"Siamo assolutamente favorevoli ai concerti e agli eventi che attirano turisti e generano economia, ma ci sono tanti luoghi in cui poter realizzare iniziative di questo tipo. La natura, le nostre spiagge e, più in generale, il nostro ambiente vanno tutelati in ogni modo. Bisogna non solo proteggere, ma anche favorire la presenza del fratino e delle altre specie dunali sulle nostre coste. I corsi d'acqua andrebbero risanati e non coperti per consentire alle persone di ballare", conclude Colletti.