TORNA IL TOGA PARTY DI FERRAGOSTO AL MANAKARA, GIA' APERTE LE PRENOTAZIONI

Dopo due anni di pandemia, anche il Toga Party torna ad infiammare l’estate del 2022. La festa più pazza della costa adriatica, giunta ormai alla sua 23esima edizione, si prepara ad accogliere ragazze e ragazzi festanti, esclusivamente in tunica romana, presso il locale “Manakara” di Tortoreto, sul lungomare nord della cittadina costiera.

L’evento, organizzato dallo storico comitato Toga Yourself, farà rivivere ancora una volta lo spettacolare colpo d’occhio che ha animato il ferragosto di una generazione: migliaia di toghe sfilanti sui lungomari della costa teramana, pronte ad animare a suon di live music, ospiti, dj-set e tantissime attrazioni, l’evento più cool di sempre. Tra le proposte musicali di quest’anno gli immancabili Empty Spaces, alcuni Dj locali, Dj Geo From Hell, resident del Cocoricò e un ospite a sorpresa.

In pieno stile Animal House, il noto film di John Landis del 1978 e che ha stregato milioni di giovani di ogni generazione, il Toga Party vuole continuare a essere un appuntamento fisso della stagione estiva tortoretana e di tutta la costa teramana.

“Finalmente possiamo tornare a festeggiare ferragosto nella maniera in cui lo abbiamo fatto per oltre vent’anni anni. Il periodo della pandemia e l’assenza del Toga ci hanno trasmesso ancor di più quanto sia importante il senso di libertà, di voglia di divertimento, di spensieratezza e gioia di vivere, perfettamente condensati nello spirito del Toga Party”- dichiarano i rappresentanti del Toga Yourself, che concludono - “Il Toga non è solo un evento, ma un progetto che cresce con il territorio che lo ospita, abbiamo nel cassetto idee e programmi che presto esporremo alle istituzioni comunali e alla cittadinanza, per un prossimo futuro insieme”.

La grande attesa è finita, il 15 agosto 2022 al Manakara di Tortoreto Lido tornerà a vivere lo spirito John Belushi e del Toga Party.

Per info e prenotazioni si può fare riferimento ai seguenti canali social:

https://www.facebook.com/togayourself

https://www.facebook.com/ManakaraBeachClub