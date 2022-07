GIULIANOVA/ TORNA IL CONCERTO ALL'ALBA AL MOLO SUD...ED E' SEMPRE GRANDE "MAGIA"

Concerto all'alba a Giulianova. In spiaggia, al molo sud, grazie all'organizzazione del Circolo Culturale Virtuoso "il nome della Rosa" Giulianova - in collaborazione con "Jazz Crew" ed il patrocinio dell' Amministrazione Comunale è andata in scena, stamattina, un altro meraviglioso concerto, dopo quello a Giulianova alta, al Belvedere dello scorso 10 luglio. Un appuntamento che riscuote, ogni anno, un grande successo dove i potagonisti sono sempre loro: il mare e l'ottima musica.



QUI UN MOMENTO DEL CONCERTO ALL'ALBA