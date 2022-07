INCIDENTE ALL’ALBA PER DUE TRENTENNI, SI SCHIANTANO CONTRO UN ALBERO, UNO RESTA INCASTRATO NELL’AUTO

Stamattina, intorno alle 5:40, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con due mezzi operativi, è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SS81 Teramo-Ascoli, a Villa Lempa di Civitella del Tronto. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Renault Clio con due ragazzi a bordo neanche trentenni che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Alba Adriatica, è finita fuori strada terminando la corsa contro un albero. A causa del forte impatto, il passeggero ha riportato traumi e ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Più complesse le operazioni di intervento per portare soccorso al ragazzo alla guida dell'auto, che aveva una gamba fratturata e il piede incastrato nella portiera. I vigili del fuoco hanno utilizzato il divaricatore idraulico per liberare l'arto e successivamente hanno messo in sicurezza l'auto. I due ragazzi sono stati trasportati in ambulanza presso l'ospedale di Teramo per gli accertamenti e le cure del caso. I carabinieri di Alba Adriatica hanno provveduto anche ad effettuare i rilievi dell'incidente e regolare il traffico che è rimasto bloccato per circa un'ora.