GLI OSS VINCITORI DI CONCORSO VANNO A L’AQUILA IL 2 AGOSTO PER PROTESTARE ALL’EMICICLO

martedì 2 agosto dalle

Appuntamento a L'Aquila perore 10 davanti al Palazzo dell'Emiciclo. Una manifestazione per chiedere a gran voce alla Regione Abruzzo e alle Asl di procedere con l'assunzione dei vincitori e dello scorrimento delle graduatorie del Concorso indetto dalla Asl di Teramo quale capofila per il reclutamento degli OSS nelle Aziende sanitarie locali di Teramo, L’Aquila e Chieti. A manifestare ci saranno gli OSS delle Asl coinvolte che autonomamente si sono organizzati per chiedere di sbloccare una situazione di stallo che ormai si trascina da più di due anni. "Dalla Regione abbiamo avuto tante promesse - afferma Silvia una delle Oss che saranno presenti - ma di soluzioni reali ancora nulla. Continueremo a chiedere che i nostri diritti siano riconosciuti".