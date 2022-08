SI RIBALTA TIR CARICO DI RIFIUTI NELLA ZONA INDUSTRIALE

Si ribalta tur carico di rifiuti plastici, nella zona industriale di Sant'Atto, Nessun ferito, fortunatamente, ma solo problemi alla circolazione e il necessario intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del carico, prima e per la rimozione del mezzo, poi.

Il traffico è stato interrotto per consentire l'intervento dei soccorsi.