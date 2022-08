IL COMUNE RIFA' L'ASFALTO IN PIAZZA MARTIRI PENNESI

Parallelamente all'avvio del significativo piano di rifacimento degli asfalti nelle frazioni comunali, che ammonta a circa 1.900.000, l'amministrazione interviene con una misura specifica anche su piazza Martiri Pennesi e vie limitrofe, oltre che su altre strade cittadine, con un intervento che partirà mercoledì prossimo, 3 Agosto.

In riferimento ai lavori in piazza Martiri Pennesi, è stata emanata una Ordinanza che dispone, per i giorni di effettuazione dei lavori, il divieto di transito e la sosta a tutti i veicoli, con rimozione coatta, sulla piazza e su ambo i lati di ciascuna delle vie interessate; nell’Ordinanza si aggiunge che via Oberdan sarà percorribile a senso unico da Circonvallazione Ragusa in direzione Piazza Martiri della Libertà per garantire un’opportuna viabilità in sicurezza ai mezzi di cantiere. E’ stato anche autorizzato lo spegnimento del varco ZTL in Piazza Sant’Anna vista la chiusura di Via della Cittadella, attuale via di accesso a Via Nicola Palma.

I lavori rientrano nel più ampio programma di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali e spazi pubblici, in cui è previsto anche un intervento specifico per le aree adibite a parcheggio particolarmente usurate nelle zone riservati agli stalli di sosta.