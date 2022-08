VIA DELLA PACE A SAN NICOLÒ È DIVENTATA VIA DELLA DESOLAZIONE

È un post che spiega come funzionano le cose in campagna elettorale che vi riportiamo per opportuna riflessione. A scriverlo è il dottor Gabriele Manente.

"VIALE DELLA PACE" A SAN NICOLÒ A TORDINO È DIVENTATO "VIA DELLA DESOLAZIONE"

Amministratori che non capiscono quando sia bello ed importante un viale alberato hanno fatto lo scempio in pochissimi giorni con un'efficienza mai vista!

Si poteva allargare ad esempio uno dei due marciapiedi, visto che la strada è molto ampia, e consentire il passaggio tranquillo di carrozzine e carrelli, associando un'adeguata manutenzione del marciapiede vicino al tronco e delle radici non essenziali più periferiche e superficiali.

Mi auguro che, una volta che questi signori saranno finalmente andati a casa, una nuova amministrazione con una vision più ampia e di lungo periodo possa ripiantare ad es delle palme o degli ulivi (che hanno tra l'altro, un apparato radicale più profondo e compatto) in modo da restituire alle future generazioni un "Viale della pace" con i suoi simboli arborei forse anche più resistenti alle follie e grettezze di chi amministra.