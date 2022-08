PRATI DI TIVO, IL GESTORE FINORI ANNUNCIA LA RIPARTENZA DELLA CABINOVIA PER IL 6 AGOSTO

Dopo due anni di stop dovuti ai problemi più che al Covid, sabato 6 agosto tornerà in funzione la seggiocabinovia della Madonnina. Lo scrive Il Messaggero dopo aver ascoltato il gestore. C'è da fidarsi davvero? Se sono rose ...lo si vedrà solo tra cinque giorni. Per Marco Finori la cabinovia ripartirà il 6 agosto.

Lui racconta che il dirigente regionale delle Infrastrutture e Trasporti Paolo D'Incecco, ieri mattina ha firmato la nomina del direttore d'esercizio degli impianti di Prati di Tivo. Si tratta dell'ingegner Daniele Pignatelli de L'Aquila, che assieme al padre Dino è titolare di uno degli studi d'ingegneria civile, edile e dei trasporti a fune più importanti d'Italia e che nei giorni scorsi ha accettato l'incarico proposto dal gestore Marco Finori dopo le dimissioni a sorpresa del precedente ingegnere, Dante Pagliari.

Vedremo il 6 agosto. Il liquidatore Di Natale, ha garantito come GST quasi novemila euro all'Asbuc e al presidente Paride Tudisco, che da parte sua ha accettato uno sconto sui 17.700 euro concordati. Non rimane che vedere cosa accadrà il 6 agosto per credere.