IN ABRUZZO MENO GRANO, LATTE, MIELE E PATATE, COLPA DELLA SICCITÀ

In Abruzzo la siccità sta creando difficoltà e preoccupazione con particolare riferimento alla produzione di cereali, latte e ortaggi. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti, sulla base di dati Crea, diffusa in occasione dell'Assemblea nazionale a Roma. Per quanto riguarda il grano, rese in calo di almeno il 15%-20%, ma in difficoltà ci sono girasole, mais e altri cereali, i foraggi per l'alimentazione degli animali. Un calo di circa il 20% anche nella produzione del latte e non va meglio per il miele. Nel Fucino, fa sapere Coldiretti, è a rischio la raccolta degli orticoli principali, in particolare gli ortaggi a foglia e le patate.