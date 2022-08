VILLA MOSCA BASSA, IL COMITATO DEI CITTADINI E' OFFESO CON IL SINDACO E VERNA: «DA LORO SOLO PROMESSE AL VENTO»

E' sceso il silenzio su Villa Mosca bassa e l'assessore Maurizio Verna è scomparso senza fornire risposte su: dissuasori, segnaletica e bus ai tanti residenti della zona. Ad accusarlo di mancate promesse lasciate al vento è: Luigi Gorgoglione portavoce del Comitato Spontaneo dei cittadini.

E' inquietante il racconto di Gorgoglione: «L'assessore Verna ha svolto quattro sopralluoghi con l'ingegner Ioannoni Fiore, promettendo: dissuasori in via Nicola Da Guardiagrele, via Villa Mosca e via Coppa Zuccari ( qui ne è stato installato solo uno ad inizio della strada). ha promesso una nuova fermata dei bus in via Benedetto Croce e nuova segnaletica. Poi è sparito nel nulla. Ricordo che all'inaugurazione del parchetto aveva annunciato per il giorno seguente la pubblicazione della delibera e neppure questo è stato fatto. Il nostro Comitato si ritiene offeso per le mancate promesse e per i continui rinvii a data da destinarsi. Neppure il Sindaco è riuscito a far partire un intevento. Quasi tutti i giorni si registrano incidenti importanti alla rotondina e in via Flaiani, uscita secondaria per l'ospedale Mazzini è un pericolo costante per auto e pedoni».

In sintesi: «Sistemazione della rotondina con paletti per impedire manovre da ritiro di patente in Via Villa Mosca, cartelli segnaletici per limite 30km/h e cartelli divieto di sosta in Via Nicola da Guardiagrele, rifacimento segnaletica a terra in tutta le vie le del quartiere incluse aree di parcheggio.

Gorgoglione a nome dei residenti di Villa Mosca torna a chiedere risposte al Sindaco di Teramo che tra l'altro vive in questa zona. E lo chiede per l'ennesima volta da un anno a questa parte oramai. Il silenzio continuerà ancora a lungo?

Eppure all'inaugurazione di uno scivolo (seppure molto bello) e due panchine si presento' quasi tutta la Giunta e il sindaco...qualche esagerazione forse vi fu...o no? Adesso a rispondere ai cittadini dovrebbero esserci: il Sindaco, gli assessori Cavallari, Di Bonaventura, Verna, Maranella e la consigliera Santone se non si ricorda male...