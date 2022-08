ARRESTATO CON UN CHILO E MEZZO DI DROGA NASCOSTA IN PACCHI POSTALI

I finanzieri lo hanno trovato con un chilo e mezzo di hascisc di cui un chilo arrivato dagli Stati Uniti nascosto in alcuni pacchi postali: è un uomo residente a Pineto quello che le Fiamme Gialle hanno fermato al termine di una maxi operazione antidroga partita dalla Lombardia e arrivata sulla costa teramana. Il blitz dei finanzieri rientra in una vasta indagine i cui particolari sono ancora avvolti da uno stretto riserbo. Nel fascicolo del pm di turno Francesca Zani la richiesta della convalida del provvedimento di fermo dell'uomo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la maggior parte della sostanza stupefacente sarebbe arrivata dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, all'interno di alcuni grossi pacchi inviati per posta, mentre il resto del quantitativo sarebbe stato trovato in un alloggio risultato nella disponibilità dell'uomo. Le indagini sono in corso per accertare il coinvolgimento di altre presone e soprattutto per stabilire se il grosso quantitativo fosse destinato alla costa teramana o da qui poi diretto ad altre destinazioni.