IL CASO / SCORRE LA VERNICE BLU ANCHE DAVANTI AI PALAZZI FINANZIARI, I DIPENDENTI PROTESTANO: «NON C'E' PIU' UN POSTO GRATUITO A TERAMO...» MA INTANTO SI PROFILA IL RISCHIO DI UNA GAFFE...

Nel blu, dipinto di blu... a Teramo si va verso la totale scomparsa dei parcheggi gratuiti. Da questa mattina, stanno diventando a pagamento anche quelli di fronte e intorno ai palazzi degli uffici finanziari di Porta Madonna, utilizzati soprattutto dai dipendenti degli stessi uffici. Una decisione a sorpresa, che non manca di scatenare polemiche e che potrebbe anche rivelarsi una clamorosa gaffe. Infatti, come testimonia una mattonella nel terreno, quegli spazi intorno ai palazzi sarebbero appartenuti al Demanio dello Stato e, quando i palazzi sono stati venduti, la proprietà anche di quei posti auto sarebbe passata alla società che ha acquistato l'immobile, quindi non sarebbero spazi "comunali". E' questo il dubbio che sollevano alcunio dipendenti degli uffici finanziari, un dubbio sul quale sarebbe il caso di fare verifiche, prima di procedere con la vernice blu. La domanda, però, è un'altra: dove si potrà parcheggiare senza pagare a Teramo?