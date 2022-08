RUZZO/ COGNITTI: «IL CDA RINGRAZIA LA REGIONE PER LA PROROGA DEL SERVIZIO IDRICO E ANNUNCIA INTERVENTI SULLE CONDOTTE

Dopo l’approvazione da parte del consiglio regionale dell’emendamento (ora legge) che proroga l’affidamento del servizio idrico integrato alla Ruzzo Reti fino al 2027, giunge il ringraziamento della presidente della società acquedottistica teramana Alessia Cognitti, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione. Dopo l’approvazione da parte del consiglio regionale dell’emendamento (ora legge) che proroga l’affidamento del servizio idrico integrato alla Ruzzo Reti fino al 2027, giunge il ringraziamento della presidente della società acquedottistica teramana, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione.

"Desideriamo rivolgere un ringraziamento all’intero consiglio regionale per una norma che si rivelerà molto utile per tutti i consorzi acquedottistici, per il Ruzzo e per i cittadini. Una nota di apprezzamento particolare sentiamo di doverla rivolgere al consigliere Sandro Mariani che, malgrado sia esponente di opposizione, è stato proponente e primo firmatario dell’emendamento, dimostrando così di avere a mente gli interessi generali e la loro prevalenza su quelli particolari e di parte".

La scadenza degli affidamenti prolungata al 2027, non solo darà stabilità ai consorzi ma consentirà alla Ruzzo Reti di sfruttare a pieno i finanziamenti del Pnrr concessi dalla Regione Abruzzo. "Ricordiamo infatti che una settimana fa, il Presidente della Regione Abruzzo, ospite di un nostro convegno, ha anticipato la notizia di un finanziamento di oltre 50 milioni di euro destinato ad un'importante opera di valorizzazione dell'impianto di potabilizzazione a Montorio al Vomano, unico in Abruzzo per le sue caratteristiche, che vedrà la Ruzzo Reti protagonista nella risoluzione dell'annosa problematica della carenza idrica”.

Ma non è tutto. La Regione ha previsto anche finanziamenti mirati all'efficientamento delle reti e alla ricerca perdite stanziando ulteriori 50 milioni tra tutti i gestori abruzzesi.

La Ruzzo Reti, infine, sta ultimando, nei termini di legge, le opere delle precedenti linee di finanziamento pubblico. "Dopo aver affrontato - e in gran parte risolto - il problema dell'impiantistica della depurazione che oggi ha raggiunto un livello di eccellenza, la Ruzzo Reti interverrà in maniera definitiva sulle condotte dell'acqua potabile soprattutto dei comuni costieri, mentre per le zone interne, da sempre sofferenti data la conformazione della rete idrica, sono previste nuove captazioni dalle sorgenti sui Monti della Laga".

La scadenza delle concessioni prorogata al 2027 e i nuovi finanziamenti regionali, consentono alla Ruzzo Reti di continuare a lavorare con maggiore serenità e di procedere a passo spedito sulla strada del miglioramento dei servizi per tutti i cittadini della provincia di Teramo.