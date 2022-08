PERCHEGGI / NESSUN ERRORE IN VIA SAVINI, QUELLE STRISCE BLU SONO NEL CAPITOLATO... MA LE ELEZIONI CHE SI AVVICINANO...LE SCOLORA





Che confusione... sarà perché paghiamo! E' una striscia... che cresce piano piano

Buttiamola sul ridere, anche se da ridere non c'è nulla, anzi: la vicenda delle nuove onnipresenti strisce blu a Teramo sta assumendo toni da commedia. Prendete per esempio via Savini, dove ieri i residenti sono insorti alla vista delle strisce blu comparse ovunque, negando di fatto il libero parcheggio a chi abita in quella zona della città. Il Comune ha bloccato tutto e fatto dietro front, dicendo che è "stato un errore" e che quelle strisce blu non erano previste. Eppure, guardando le carte... del Comune... il sospetto è che l'errore sia stato... parlare dell'errore, visto che sul capitolato d'appalto si parla chiaramente di "parcheggi sui due lati e di 76 stalli a pagamento". Contateli, sono 76 con quelli segnati ieri. Nessun errore, come conferma anche il nuovo gestore... ma siccome le elezioni si avvicinano e scontentare i cittadini non porta bene, il Comune sembra che voglia cambiare tutto in extremi e riservare quesi posti ai residenti. In extremis.

Intanto, però, la figuraccia è un segno blu sulla strada.