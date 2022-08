I LETTORI CI SCRIVONO / «CAOS PARCHEGGI... SINDACO E VERNA, DIMETTETEVI»

Buongiorno, Salve mi duole dirlo purtroppo sono un residente del centro storico (vicino p. Sant'Anna) pago 540 € annuo per poter parcheggiare l'auto ( Parcheggio San Francesco) come residente non lo trovo giusto, vediamo in questi giorni quello che sta succedendo in citta con le strisce Blu sempre meno parcheggi liberi (scandaloso) per poi assistere in via Largo Melatino parcheggiare in doppia fila indisturbati che un Pandino fatica a passare senza un controllo come accade sempre , ma stiamo scherzando? Più posti liberi oppure un prezzo simbolico solo x residenti nei parking tipo S. Francesco

Vorrei dire al sindaco è all'assessore Verna di essere onesti con sé stessi almeno una volta nella vita riconoscendo la l'oro incapacità è dimettersi !!!