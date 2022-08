PROFUGHI UCRAINI NEGLI HOTEL, ALBERGATORI INFURIATI: LA REGIONE NON HA MAI PAGATO

Gli albergatori teramani che ospitano profughi e bambini ucraini sono in subbuglio. Dal giorno in cui hanno preso in consegna gli sfollati non hanno visto nemmeno un euro dalla Regione e, a questo punto, alcuni non sarebbero in grado di prolungare l'assistenza. Ci sono alberghi, scrive Il Messaggero, i quali ospitano soltanto profughi ucraini, avendo rinunciato per scelta a tutto il resto della clientela per cui c'è anche chi si è pentito. Resta il fatto che a questo punto alcuni hotel non sono più in grado di andare avanti e chiedono risposte immediate.

Con il decreto Aiuti varato il 2 maggio dal Governo vengono stanziati nuovi aiuti per l'accoglienza dei profughi ucraini (oltre 107 mila ad oggi presenti in Italia). Sono previsti altri 58 milioni di euro diretti in particolare ai Comuni che organizzano l'accoglienza dei minori non accompagnati. Il Ministero dell'interno in un comunicato precisa che il nuovo finanziamento vuole provvedere alla sistemazione dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina in strutture autorizzate o accreditate o in affidamento familiare. Si garantisce cosi un rimborso pro capite giornaliero fino ad un massimo di 100 euro.