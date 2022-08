TORTORETO/ TORNA LA GARA DEI CASTELLI DI SABBIA DOPO LA PAUSA CAUSA COVID

In occasione degli annuali festeggiamenti di S. Maria Assunta a Tortoreto Lido, in programma dal 13 al 15 agosto, come consuetudine, l’apertura sarà tutta dedicata all’atteso appuntamento sull’arenile, dopo due anni di STOP causati dalle restrizioni dettate dall’emergenza pandemica..

La manifestazione si svolgerà sulla spiaggia libera tra gli stabilimenti Quattro Palme e Lido Sirena e, in occasione della 28° edizione, verranno predisposti ben 35 campi di gara. Le iscrizioni potranno essere effettuate nelle due ore precedenti la manifestazione o tramite il forms predisposto sul sito www.castellidisabbiatortoreto.it.



La gara inizierà alle ore 15 e terminerà alle ore 20, ben cinque ore per concretizzare la fantasia ed i progetti di ognuno con costruzioni a tema libero. Alle 20 le squadre lasceranno i campi e, prima di aprirli al pubblico, i giurati visioneranno le opere esprimendo le valutazioni.

Nella competizione ragazzi ed adulti partecipano insieme ed a compensazione di ciò, vengono assegnate preventivamente alle squadre dei punteggi di partenza legati all’età dei partecipanti (l’assegnazione dei punti è ben spiegata sul regolamento presente sul sito). Le opere a tema libero, vengono valutate da 2 giurie: la prima che tiene conto di 4 aspetti specifici (grandezza dell’opera, particolari architettonici, originalità ed ornamenti) e la seconda che valuta l’opera nel suo complesso ed in valore assoluto (da 1 a 35). Già da qualche anno sono stati eliminati, per i giurati, i moduli cartacei e le valutazioni vengono inserite, tramite smartphone, su un apposito sito, cosicché i dati, prontamente elaborati, siano disponibili in pochi secondi, tenendo conto dei tre punteggi conseguiti.

Nello spirito di grande solidarietà ed amicizia che da sempre contraddistingue la manifestazione saranno premiate tutte le squadre partecipanti con trofei, medaglie e premi vari, differenziando nella classifica i primi 10 e, per i restanti, tutti 11° a pari merito.

È da sottolineare che molti esercizi commerciali del lido e del paese (e non solo) sponsorizzano la gara con prodotti tipici e buoni consumazione. Tale modalità permette ai partecipanti di conoscere i prodotti e di visitare gli stessi esercizi in modo da creare un circolo virtuoso dove la manifestazione è sostenuta dalle

attività del territorio che a loro volta sono conosciute e visitate dai partecipanti e dai loro accompagnatori. A questo si aggiunge la consegna di una targa, creata per ogni edizione, a tutti gli sponsor a ricordo della manifestazione sostenuta.