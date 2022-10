DA DOMANI, DIABETOLOGIA TRASFERITA AL TERZO LOTTO DEL MAZZINI

L’unità operativa semplice di diabetologia cambia sede. Da domani la Diabetologia sarà trasferita al pianterreno del terzo lotto. La Uos viene spostata in locali più ampi e più facilmente raggiungibili dall’utenza che non dovrà più recarsi all’interno del primo lotto del Mazzini. Nella nuova sede sarà inoltre operativa anche una postazione Cup, con un operatore sempre disponibile per fissare appuntamenti ai pazienti, in modo da evitare loro, soprattutto ai più anziani, disagevoli spostamenti al Cup centrale al primo lotto.

Cambia anche l’orario. Il nuovo orario prevede un rientro pomeridiano il martedì (ore 14.30-17.30) e uno il sabato mattina (ore 8-11). L’apertura pomeridiana è stata prevista per facilitare i pazienti che di mattina hanno difficoltà a usufruire del servizio, ad esempio i lavoratori. Dal lunedì al venerdì il servizio sarà aperto dalle 8 alle 14.45.