VIDEO/ DOPPIO ELISOCCORSO PER DUE TURISTI IMPANICATI PER LA CADUTA DI UN MASSO ED UNO COLPITO DA MALORE

Tutti hanno pensato che la situazione fosse gravissima sul Gran Sasso visto che sono comparse ben due eliambulanze a distanza di pochi minuti, quasi. In realtà tutto meno preoccupante del temuto. In un caso, l'elisoccorso arrivato da Pescara è dovuto intervenire per soccorrere due 40enni, un fratello e una sorella, che si trovavano lungo la Ferrata Ventricini, sul Corno Piccolo:alla fine nel tratto da percorrere a piedi i due si sono smarriti e hanno imboccato un canale, salendo, il fratello ha fatto cadere un sasso che ha colpito la sorella al fianco. Subito è stato allertato il Soccorso Alpino ed è intervenuta la squadra di Teramo con il supporto dell’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Preturo (Aq). I tecnici hanno recuperato i due escursionisti e la ragazza, visitata dai sanitari del 118 nell’ambulanza che si trovava in piazzola a Prati di Tivo, hanno riscontrato che la donna aveva riportato ferite lievi. Ha rifiutato il trasporto in Pronto Soccorso a Teramo. Altro intervento, quasi in contemporanea, per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. Un romano di 52 anni era impegnato in un’escursione sul Corno Piccolo con alcuni amici in località Sella dei due Corni e ha avuto un infarto: è stato subito soccorso dai tecnici e con l’ausilio dell’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Pescara. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Teramo. È in corso un intervento in Lazio, per soccorrere una cordata, al quale stanno partecipando anche le squadre del Soccorso Alpino abruzzese.

