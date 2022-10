I LETTORI CI RI-SCRIVONO / TERAMO NATURA DOMATA

Ciao Certastampa, il canneto di via Settimio Costantini (del quale vi avevo scritto) sono riuscito a farlo ridimensionare, dopo un anno di quotidiane telefonate alla Team, al Comune di Teramo, ai vigili urbani(forse troppo impegnati con l'autovelox a Piano D'Accio...)...e poi e-mail,pec,foto...niente...ma ero io che sbagliavo...sbagliavo canale...sabato scorso mi sono recato, non so perchè, al punto di raccolta rifiuti a Carapollo...sono stato accolto in maniera calorosa da quei SIGNORI che quotidianamente si occupano dei nostri rifiuti...quelli vestiti con quegli abiti fosforescenti il cui lavoro non vorremmo mai fare nè tantomeno vorremmo farlo fare ai nostri figli...quelli che raccolgono ciò che noi buttiamo... quelli che a volte guardiamo con disprezzo. Conoscevano già il problema del canneto perchè c'è un tale che telefona quasi ogni giorno da un anno a questa parte però non ci sono fondi...ma mi hanno anche detto di non preoccuparmi,ci avrebbero comunque in qualche modo pensato loro...il lunedi successivo il canneto non c'era piu'...il minimo che potessi fare,portare loro un cesto di cibarie.Un ringraziamento sentito al sig.Iarno e ai suoi collaboratori.Solo a loro...