TERAMO AMBIENTE DIFFONDE VIDEO, POST APERISTREET, SUI SOCIAL MA NON HA BUSTE E MASTELLI PER I CITTADINI, IN UNA CITTA' SEMPRE PIU' SPORCA

Povera Teramo Ambiente, costretta a fare il suo lavoro: pulire. E si lamenta pure. Non hanno gradito, forse, gli operatori della Te.Am, il dover pulire piazza Martiri dopo l'Aperistreet, visto che è stato diffuso un video sui social per dimostrare quanto lavora la società in house del Comune. In fondo, quello deve fare: pulire ed ha pulito. Applausi non ne faremo, specie perché stavolta la società del Comune ha pulito dopo che una manifestazione voluta dal Comune aveva sporcato, ma ci piacerebbe consigliare all'addetto alla comunicazione di diffondere i video anche a chi fa della comunicazione il proprio lavoro, non solo sulle pagine private di alcuni dipendenti. Anche se quei video testimoniano appunto del risultato di un "evento" tanto voluto dal Palazzo. Se comunicazione si vuole fare. E non incensarsi.

Nel frattempo, voglio ricordare alla Te.Am che mancano da tempo le buste gialle per la raccolta di plastica e barattolame, e anche i mastelli, e che al momento viene rilasciata solo la fornitura buste dell'organico. Non si conoscono i tempi per il ripristino del normale servizio, pagato dai cittadini. Nel frattempo, ci si prepara alla presentazione della nuova "flotta" dei nuovi mezzi, perché la politica sa che una bella conferenza stampa serve molto più di una fornitura di buste. Intanto, a me la città sembra sempre più sporca. E a voi?

E.d.C.