VIDEO / AAA CERCASI CAPOGRUPPO CONSILIARE PD: LA POMANTE NON HA TEMPO...

Intanto, nota politica in casa Pd. La consigliera comunale Marisa Pomante a nostra specifica domanda circa la nomina a capogruppo del Pd, ha risposto: "Si, confermo, sono stata scelta io ma nella riunione che avremo a metà settimana ribadirò che non posso accettare questo incarico e proporrò, magari, Luca Pilotti che, se non ricordo male, voleva già farlo mesi e mesi fa, oppure Paolo Rapagnani, un ragazzo brillante, appena arrivato ma con grande spirito di servizio e grande senso di responsabilità". Sarà Paolo Rapagnani dunque il futuro capogruppo del Pd in Consiglio? Vedremo. Intanto, oggi, ha rotto il ghiaccio con il primo intervento in un Consiglio comunale e mezzo. Non possiamo dire lo stesso di altri colleghi consiglieri di maggioranza di cui non si sente la voce dal giorno del primo Consiglio, ormai anni fa. E c'è qualcuno che ripropone l'avvocato Luca Pilotti. Lo stesso che si fece da parte per fare spazio al compianto Massimo Speca. Un Pilotti bis no?

ASCOLTA PAOLO RAPAGNANI