FRONTALE SULLA BONIFICA, IN PROGNOSI RISERVATA UN 50ENNE TERAMANO

Stamattina due squadre di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto e del Comando di Ascoli Piceno sono intervenute a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Ancarano.

L'incidente si è verificato in contrada Massoni, sulla strada di collegamento tra il centro di Ancarano e la SP1 Bonifica del Tronto. Il violento scontro ha interessato un'Audi A4 e un furgone Ford Transit Custom. Nell'Audi viaggiava un cinquantenne che ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in elisoccorso presso l'ospedale Mazzini di Teramo, mentre il furgone era condotto da da un ventiduenne che è stato trasportato con un'ambulanza del 118 presso l'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero. I vigili del fuoco hanno estratto gli occupanti dai veicoli e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Ancarano per gli adempimenti di competenza.