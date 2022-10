I LETTORI CI SCRIVONO / CARO ASSESSORE MARANELLA, MA LE HA MAI VISTE LE ECOISOLE-DISCARICA? VENGA IN CENTRO!

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile redazione di Certastampa.it, vorrei chiedere, tramite voi, a questa Amministrazione comunale se è normale che le ecoisole in centro storico siano trasformate, puntualmente, specie dopo gli eventi in piazza Martiri della Libertà, in uno spettacolo indecente e indecoroso di rifiuti. In pratica, sia l'ecoisola di via Delfico dove, se non erro, addirittura c'è la sede legale della Teramo Ambiente, sia l'ecoisola di via Capuani accanto al supermercato Tigre, sono delle discariche a cielo aperto, inqualificabili e offensive per tutti coloro che, cittadini e contribuenti della salatissima Tari, si impegnano a fare una raccolta differenziata a regola d'arte e conferiscono correttamente i rifiuti. Cosa dice l'assessore all'ambiente Martina Maranella di questo straordinario successo delle ecoisole-discarica in pieno centro storico e due passi dal salotto cittadino? Ma è normale tutto questo? Se vengono ridotte a questo, a cosa sono servite dunque esattamente quest ecoisole? A farvi conferire, in qualsiasi modo, alle utenze non domestiche ogni tipo di rifiuto in barba anche al senso civico?"