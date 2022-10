RUBA CENTO CHILI DI RAME SULLA GIULIANOVA-TERAMO: DENUNCIATO DALLA POLFER

Ruba cento chili di rame ma è stato identificato e denunciato dalla polizia ferroviaria. A finire nei guai è un romeno, residente ad Alba Adriatica: M.M., di 26 anni è l'autore del furto di rame che si è verificato in prossimità del passaggio a livello di via Filetto, sulla Giulianova-Teramo dove sono stati portati via cento chili di rame. Secondo la Polizia in quel tratto si sta svolgendo lavori di potenziamento della linea interrata per quanto riguarda velocità ed elettricità e quindi vengono adoperati cavi di rame. Gli operai delle ferrovie stanno lavorando da alcuni giorni, sostituendo i cavi vecchi con quelli nuovi ed hanno provvisoriamente lasciato sul posto il rane che avevano recuperato nel corso della sostituzione. Il ladro è entrato in azione, scriv Il Messaggero oggi, e ha rubato tutto il rame che era stato sostituito, per quasi cento chili, e lo ha caricato in auto. Ma c'è chi ha però spiato l'azione del ladro ed ha atteso che l'operazione finisse per cui, subito dopo, avendo annotato il numero della targa dell'autovettura, l'ha comunicata alla polizia. La refurtiva è stata recuperata.