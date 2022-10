UFFICIALE: ORA C'E' UN CONTEST PER LA ROTONDA OVALE

E' ufficialmente partito un nuovo contest a Teramo, dedicato alla rotonda ovale: "Abbatti il cartello". E sembra che sia talmente piaciuto che si sta estendendo già ad altre rotonde, sempre in zona Villa Mosca. Le foto di stamane parlano chiaro e danno già l'idea dell'andamento del concorso-abbatti il cartello prodigo di candidature. In palio una foto con il sindaco Gianguido D'Alberto ed un post sull'attivissima pagina Facebook del primo cittadino. Il contest sarà un successo. Affrettarsi, please: qui di cartelli ne restano ancora in piedi soltanto due...