OLTRE 20MILA FEDELI A PESCARA PER LA RELIQUIA DI PADRE PIO

E' un evento che porterà fino a 20mila pellegrini a Pescara non solo da ogni parte d'Abruzzo ma anche da fuori regione, soprattutto dal centro Italia. La reliquia del cuore di San Pio da Pietrelcina sarà esposta per la prima volta a Pescara. Arriverà da San Giovanni Rotondo sabato 15 ottobre e la sacra icona rimarrà nove giorni, fino a domenica 23 ottobre, all'interno deella basilica della Madonna del Sette Dolori ai Colli. Lo ha reso noto il parroco, padre Luca Di Panfilo, superiore della Fraternità. Un evento che suscita già grande attesa ed emozione nei fedeli e che è stato fortemente voluto dal vescovo, monsignor Tommaso Valentinetti. L'accoglienza della reliquia, una ampolla col cuore di San Pio, avverrà il 15 ottobre, alle 17.30 nel piazzale dei Gesuiti. Alle 18 una fiaccolata lungo via del Santuario fino al convento dei Cappuccini. Alle 18.30 la messa celebrata dall'arcivescovo Valentinetti. Alle 21 la veglia in basilica guidata monsignor Francesco Santuccione, abate della cattedrale di San Cetteo. Vare celebrazioni liturgiche e momenti di preghiera davanti alla reliquia si susseguiranno, fitti, per nove giorni. Domenica 23 ottobre alle 20 la reliquia di San Pio ripartirà per la Puglia.