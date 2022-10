CINQUE CERVI INVESTITI ED UCCISI SULL'AUTOSTRADA



Cinque cervi travolti e uccisi in altrettanti incidenti che hanno visto il ferimento dei conducenti (in alcuni casi) e danni ai mezzi. Il tutto in una settimana. Una vera e propria emergenza quella legata all’attraversamento degli animali sulle autostrade abruzzesi A24 e A25 passate sotto la gestione dell'Anas. L’ultimo episodio è avvenuto nel fine settimana tra i caselli di Celano e Avezzano. È rimasta coinvolta una Fiat Panda che ha preso in pieno un certo di circa 100 chili. Qualche lieve contusione e tanto spavento per la persona alla guida, mentre l’animale è morto come accertato dal veterinario dell’Asl arrivato sul posto. Il tratto dell’incidente non rientra tra quelli interessati dai lavori di ammodernamento delle recinzioni, come ad esempio sta avvenendo nei pressi di Carrito a Ortona dei Marsi. Si tratta di interventi per innalzare recinzioni speciali che non possono essere scavalcate, per esempio dagli orsi, o che impediscono il salto degli animali, come nel caso dei cervi. Eppure nello stesso tratto dell’A25, nell’ottobre 2021, venne investito e ucciso un orso bruno marsicano, specie in via di estinzione. Sono stati tre gli orsi investiti e uccisi in A24 e A25: uno nel 1991 a Cocullo, uno nel 2013 a Tornimparte e, appunto, quello del 2021 tra Celano e Avezzano.