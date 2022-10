I LETTORI CI SCRIVONO / PERCHE' DEVO RISCHIARE DI FARMI MALE SULLE PISTE CICLABILI?



Le famose corsie ciclabili dell'assessore Verna qui siamo in Viale Crucioli purtroppo tutte le corsie hanno dei problemi Tombini " buche " lavori per la posa della fibra mai sistemati sempre lungo le corsie come in Via Alcide de Gasperi è tantissimi altri ostacoli un pericolo costante per il ciclista di turno ,chiedo all'assessore in questione perché devo rischiare di farmi male per colpa vostra? Qual è il senso?