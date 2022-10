LA TERAMO AMBIENTE NON CAMBIA CORSO...MA INTANTO CAMBIA IL LOGO

La Teramo Ambiente cambia logo. Eccolo in anteprima il nuovo "volto" della società che il Comune ha fatto diventare in house pochi mesi fa. Si cambia gestione e prima di cambiare, in meglio, la situazione che si fa? Beh, ovvio, si cambia il logo. Dal nero del vecchio logo a questo, ideato e realizzato da liceo artistico, che punta sull'azzurro per Teramo, il verde per la parola Ambiente e il bianco per quel profilo incastonato in un globo verde/azzurro, con quel colore rosso che fa capolino al centro del globo e lascia pensare, chiaramente, ai colori della città di Teramo. Un logo che è stato già posizionato sugli automezzi della TeAm e che domani sfileranno in Piazza Martiri della Libertà alla presenza dei vertici della in house e dell'amministrazione con il sindaco Gianguido D'Alberto. Proprio D'Alberto, oggi, nel rilasciare la solita intervista sulla TeAm ad un foglio locale, ne ha parlato come di una società di livello regionale per la gestione dei rifiuti. Bene. Intanto, prendiamo atto che di regionale ha deciso di riprendere i colori. Ma se un nuovo corso mai arriverà per la gestione della raccolta dei rifiuti a Teramo città, ad horam, non è dato saperlo.