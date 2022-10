CASSA FORENSE, ELETTO L'AVVOCATO TERAMANO GUERINO AMBROSINI

L’avvocato teramano Guerino Ambrosini è stato eletto alla Cassa Forense. Nei giorni scorsi, in tutto il territorio nazionale, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei delegati di Cassa Previdenza ed Assistenza Forense, l’organismo di previdenza degli avvocati. In Abruzzo, dove per il rinnovo dei rappresentanti della Cassa Forense hanno votato gli Ordini degli avvocati di Teramo, Pescara, Chieti, L’Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, sono stati eletti due delegati. Primo, con 1150 voti, è risultato l’avvocato teramano Guerino Ambrosini del Foro di Teramo, già presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Teramo. Il secondo eletto è l’avvocato Vittorio Melone di Vasto.