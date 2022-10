E' DECISO: LA TEAM...ABBANDONA I RIFIUTI E SI BATTE PER TUTTE LE DONNE DEL MONDO

Non sappiamo chi abbia ideato il nuovo logo della TeAm, né quali siano state le indicazioni del committente, ma quello che domani sarà - come sembra - svelato al pubblico teramano, è un logo che non brilla per originalità e - soprattutto - non evoca immediatamente una società impegnata nella raccolta dei rifiuti. Basta fare una rapida ricerca sul we, infatti, per scoprirne di simili, molto simili e sono tutti legati ad iniziative culturali in favore delle donne sfruttate, maltrattate, perseguitate.







Questo, infatti, è il logo della "Fatima Jinnah professional Forum" un'iniziativa della GIFT University del Pakistan, per rompere gli stereotipi sulle donne nella nostra società attuale. FJPF mira a potenziare le donne in tutti i modi possibili. "Se hai intenzione di far parte di questo forum e credi che le donne siano sullo stesso piano degli uomini - si legge sulla pagine FB - non esitare a iscriverti al FJPF". Questo, invece, è il logo della "Fondazione Aspire Artemis", un'organizzazione che si impegna a fondo per migliorare la vita di ragazze e donne provenienti da contesti vulnerabili e svantaggiati attraverso interventi precoci innovativi, istruzione, condivisione di informazioni, ricerca e formazione, lavorando per creare un ambiente inclusivo per donne e giovani . Le attività della Fondazione mirano a colmare le lacune tra teoria, politica e pratica.



Questo, poi, è il logo della Krishi Sakhi una comunità di donne indiane "che lavorano per dare un piccolo contributo in più alla società".

Ma quello che, più di altri, ci sembra evocare il nuovo logo della TeAm è questo, che è un "fomat" grafico creato per estetisti, massaggiatori, parrucchieri... chiunque insomma si interessi di cura della pelle o più in generale di bellezza femminile.

Non c'è che dire... il nuovo logo è perfettamente centrato...