SEI CINGHIALI AVVISTATI A VILLA MOSCA, NELLA ZONA DELL’INAIL, LUNGO LA “STRADA CASTELLANI”

Sei cinghiali, alcuni dei quali di grosse dimensioni, sono stati avvistati questa sera, intorno alle 20, a Villa Mosca, lungo la cosiddetta “Strada Castellani”, che dalla rotonda dell’ Inail sale fino a via delle Playe. Sulla strada, che attraversa i campi e lambisce le case, non è difficile alla sera incontrare volpi o altri animali selvatici , ma è la prima volta che si segnalano avvistamenti di cinghiali. Quelli incontrati stasera, da più di un residente, sembra fossero sei, con alcuni esemplari adulti e altri più giovani. Necessario raccomandare la massima prudenza, moderando la velocità in auto e facendo grande attenzione in bicicletta o a piedi.