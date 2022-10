E' IL "VIGNETO DELLE FATE", IL TEMA DELLA FESTA DELLA VENDEMMIA DEL DI POPPA - ROZZI

Conferenza stampa questa mattina per la presentazione della seconda edizione della "Festa della Vendemmia", che quest'anno avrà come tema “Il Vigneto delle Fate”. L'evento è programmato per Venerdì 7 ottobre, alle ore 19:00, presso il Polo Agrario di Piano D'Accio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi”. Conferenza stampa questa mattina per la presentazione della seconda edizione della "Festa della Vendemmia", che quest'anno avrà come tema “Il Vigneto delle Fate”. L'evento è programmato per Venerdì 7 ottobre, alle ore 19:00, presso il Polo Agrario di Piano D'Accio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi”.

"La vendemmia esercita da sempre un grande fascino su tutte le persone. Per le sue radici antiche, intrecciate nella Storia. Per la ritualità di gesti e azioni, che uniscono in un momento di festa una famiglia o persino un’intera comunità. Per il significato simbolico di cui si carica, a cavallo tra lo spegnersi della stagione estiva e l’accendersi dei colori dell’autunno, tra fine e inizio. È un momento di grande potenza evocativa, ricco di profumi, pieno di speranze e possibilità che si raccolgono nelle tinozze, nelle botti, nelle bottiglie. È lavoro, ma anche condivisione. È festa. È vita. È magia."