COCKTAIL BAR GIULIESE NELLA CLASSIFICA DEI PRIMI 500 AL MONDO

Tra i 500 migliori cocktail bar del mondo: è lo storico traguardo di Seta Garden Bar di via Sauro di Giulianova che ha portato l’Abruzzo, per la prima volta, nell’Olimpo dei migliori cocktail bar. Un progetto nato nel 2021 grazie alla sant’egidiese Federica Feriozzi, proprietaria della già esistente pasticceria San Marco e del bar manager aquilano Carmelo Licata, che con la propria esperienza internazionale nel settore è riuscito a valorizzare Giulianova e l’Abruzzo nel mondo. Il concetto di Seta Garden Bar unisce l’ambiente di uno street bar a un servizio da hotel bar per dar vita a un connubio perfetto che rende unica l’esperienza di chi si intrattiene a gustare un cocktail o un piatto. Un bar in continua evoluzione che ha portato una nuova ventata nella nostra regione nel campo della miscelazione anche organizzando vari eventi con i migliori bar del mondo e creando una rete di scambi culturali che consentono la promozione del territorio. Un insieme di qualità che hanno portato un bar di provincia tra le grandi realtà internazionali scrivendo la storia abruzzese della miscelazione in meno di un anno grazie all’ approdo nella lista dei Top500Bars,una lista che ogni anno premia i 500 bar più influenti del pianeta tramite un algoritmo che valuta vari aspetti tecnici dei vari locali. Un giardino che dà sul porto di Giulianova con luci soffuse e musica lounge, ma soprattutto di un laboratorio di gusti e sapori per un viaggio sensoriale nei cinque continenti. Il nome Seta è stato scelto per l’eleganza che il tessuto evoca; difatti l’eleganza è la parola d’ordine nella location, nel servizio e nella miscelazione di liquori, senza tralasciare l’ identità per essere unici e sempre riconoscibili. Seta Garden Bar è sempre più proiettato in palcoscenici nazionali e mondiali: Carmelo Licata si appresta a effettuare un Tour internazionale tra vari continenti e Stati del mondo in gemellaggi che portano alla creazione di una community sempre più grande con l’obiettivo di valorizzare il territorio e incentivare sempre più il turismo anche attraverso il seminario da poco inaugurato al gin day di Milano “IO SONO PROVINCIA” che mira alla sensibilizzazione e alla creazione di una strategia efficace per molti bar di provincia nell’obiettivo di accrescere sempre più la cultura del buon bere in Italia, ma anche nel mondo. “E’ un orgoglio aver portato l’Abruzzo in tutto il mondo e viceversa” dicono Licata e Feriozzi “ Si può arrivare al mondo anche dalla provincia e dalle realtà che non siano metropoli con la passione e la voglia di fare sempre meglio: questo è il messaggio che vogliamo lanciare a tutti i giovani come noi con l’incitamento a non arrendersi mai!”

“Il prossimo step è la creazione di una linea di cocktail bar in Italia e all’estero” prosegue Licata Il menù invernale che uscirà e breve sarà interamente dedicato all’Abruzzo, nella struttura e nell’esperienza con l’obiettivo di trasmettere quanta più territorialità possibile con l’aiuto dell’arma più forte che abbiamo, i cocktail. Il concetto di miscelazione espresso non prevede l’utilizzo di troppe decorazioni ma una miscelazione molto semplice che coinvolga, naso, palato, occhi e testa attraverso pochi ingredienti ma ben miscelati tra loro”.