TROVATO MORTO IN CASA IN UNA POZZA DI SANGUE UN CONOSCIUTO PROFESSIONISTA TERAMANO DI 46 ANNI



L'ha trovato suo padre, in una pozza di sangue. Non c'era più nulla da fare. Pierpaolo Di Felice era già morto, aveva 46 anni ed era un geometra molto conosciuto in città, come il padre, Nino, che ha avuto la tragica sorte di dover scoprire la tragedia avvenuta. Le cause del decesso sarebbero naturali, e il sangue rinvenuto sarebbe dovuto ad una ferita successiva alla caduta, quando il malore fatale si era probabilmente già verificato. Sulla morte del professionista, avvenuta nel suo appartamentio di via Bonolis, è stata comunque aperta un'inchiesta.