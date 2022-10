PAURA PER GARDEN E MANAKARA, IN FIAMME LE GRANDI "PALME" DA SPIAGGIA SMONTATE DOPO L'ESTATE

Momenti di apprensione, quelli che si stanno vivendo in questo momento a Tortoreto dove, all'improvviso, si è scatenato un incendio che - stando alle prime segnalazioni dei Vigili del Fuoco, starebbe interessando lo stabilimento, ristorante Garden Lido e il vicino Manakara. A bruciare, sembra che siano le "palme", ovvero i grandi ombrelloni in legno e incannucciate, che dopo l'estate sono stati smontati ed erano stati, temporaneamente, accatastati tra i due locali. Ignote le cause dell'incendio, i Vigili del Fuoco, imoegnati sul posto con due autobotti, partite da Nereto e Roseto, non escludono per ora alcuna ipotesi. Importante, adesso, è contenere l'incendio ed evitare che si propaghi proprio alle due strutture. Le palme sono state accatastate proprio tra i due locali, nel "lato mare" del Garden Lido, quello usato in estate anche per la ristorazione a pranzo.



