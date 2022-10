FOTO/ DOMATO ALLE 2,30 L'INCENDIO A RIDOSSO DEL GARDEN LIDO A TORTORETO, SI INDAGA SULLE CAUSE, APERTA UN'INCHIESTA

E' stato domato verso le 2,30 di stanotte il vasto incendio che ha avvolto le sole palme secche che si trovavano ammucchiate per poi dover essere smaltite a ridosso dello chalet Garden Lido a Tortoreto. L'incendio non ha per fortuna interessato nè lo chalet e tanto meno il noto locale Manakara. Sulle cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco del comando di Teramo. Tra le ipotesi la mano dell'uomo che abbia potuto dare il via all'incendio dopo aver cosparsa l'area e le palme con un liquido infiammabile. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta e stanno cercando i filmati nella zona per cercare di ricostruire le ore antistanti l'incendio che si è manifestato dopo le 22,30 di ieri.