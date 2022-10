PIERPAOLO DI FELICE E' MORTO PER UN MALORE, DOMANI CI SARA' L'AUTOPSIA

Potrebbe essere stata una caduta accidentale forse conseguenza di un malore (arresto cardiocircolatorio) la causa della morte di Pierpaolo Di Felice, 46enne geometra teramano (che lavorava nell'impresa del padre) trovato senza vita nella tarda mattinata di ieri nella sua abitazione di via Bonolis.

Non vi sono elementi che possa far pensare a una colluttazione magari a scopo di rapina o altro tipo di violenza. Il caso pare chiuso ancor prima dell'autopsia disposta dalla Procura per domani.

A trovare il corpo del geometra teramano, molto conosciuto in città: Nino Di Felice, anche lui molto conosciuto in città perché per anni è stato alla guida del Soccorso Alpino. La morte risalirebbe a molte ore prima del ritrovamento del corpo.

La sua morte ha colpito parecchio chi conosceva questa famiglia davvero molto stimata.