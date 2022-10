SI DIPLOMA A LUGLIO E TORNA DA PROF A SETTEMBRE: AD ATRI IL PIU' GIOVANE DOCENTE D'ITALIA

E' di Atri ed è ad Atri il più giovane docente d’Italia. Si tratta di Mario Pavone, 19 anni compiuti ad agosto e, a distanza di pochi mesi dal diploma in Meccanica e Meccatronica, torna all'Istituto Adone Zoli di Atri come nuovo Insegnante Tecnico Pratico. C

on l’incarico appena ricevuto, è il più giovane docente d’Italia, e forse il primo, che insegnerà a ragazzi con cui ha condiviso, da studente, ricreazioni, viaggi d’istruzione ed assemblee. “La Dirigente Scolastica, Paola Angeloni, lo ha accolto con gioia, conoscendone le capacità, ma anche con la curiosità di vederlo “in azione” con alunni quasi coetanei che con lui condividono la passione per la Robotica, quella stessa passione che lo ha portato lo scorso anno, ad approfondirne gli studi conseguendo ulteriori titoli” scrive in una nota il Comune di Atri. Il sindaco di Atri, prof anche lui nella vita, Piergiorgio Ferretti, gli ha fatto subito i complimenti sia come concittadino sia come, appunto, collega.