ADDIO AD ALTRI SEI PLATANI SU VIALE BOVIO: "I COSTI SONO ELEVATI MA LA SICUREZZA VALE DI PIU'"

Prosegue quella che l'assessore comunale Valdo Di Bonaventura chiama "operazione sicurezza" in città. Perchè di sicurezza si tratta se si tornano a tagliare altri sei platani su viale Bovio, proprio davanti all'Istituto Comi e alla dirimpettaia Tabaccheria. "A me dispiace assistere al taglio di qualsiasi albero ma non possiamo rischiare, c'è di messo l'incolumità pubblica e non possiamo permetterci qualcosa di brutto" dichiara Di Bonaventura che, sul tema, ricorda che "ci sono altri alberi sotto osservazione da parte del Comune e degli agronomi incaricati". Basti pensare ai tre alberi (non sono platani) su viale Cavour, ad esempio. Su viale Bovio il Comune non esclude di dover continuare a tagliare altri platani fatti salvi "i 40 che sono i più giovani di tutti e non presentano il cancro colorato". Non è sottovalutabile anche il costo di questa operazione sicurezza, assolutamente da portare avanti: "Credo che si parli di quasi mille euro ad albero, tenendo conto sia del taglio sia della pulizia sia dello smaltimento etc...Mi rendo conto che sono costi elevati ma non c'è costo che tenga se di mezzo c'è la sicurezza di tutti", commenta l'assessore